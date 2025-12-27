- Дата публикации
РФ атакует Украину ракетами «Калибр» с Черного моря — мониторы
В ночь на 27 декабря зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря в сторону Украины.
Российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».
Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.
В сообщении указывается, что ракеты были запущены из акватории Черного моря примерно в 00:50.
Если пуски ракет действительно произошли, то они ожидаются в воздушном пространстве Украины в течение следующего часа.
Официальной информации о пусках ракет от Воздушных сил пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Харькове из-за атаки РФ ранены три человека, среди них младенец.
Мы ранее информировали, что последние полмесяца Одесса находится под беспрецедентным давлением со стороны захватчиков, и ситуация не улучшается.