РФ запустила ракеты "Калибр" / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 27 декабря совершают атаку на Украину ракетами типа «Калибр».

Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.

В сообщении указывается, что ракеты были запущены из акватории Черного моря примерно в 00:50.

Если пуски ракет действительно произошли, то они ожидаются в воздушном пространстве Украины в течение следующего часа.

Официальной информации о пусках ракет от Воздушных сил пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-за атаки РФ ранены три человека, среди них младенец.

Мы ранее информировали, что последние полмесяца Одесса находится под беспрецедентным давлением со стороны захватчиков, и ситуация не улучшается.