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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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РФ атакует Украину реактивными дронами: БпЛА уже над Киевом — какие области также под угрозой (обновлено)

Воздушные силы призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Воздушная тревога.

Воздушная тревога. / © Associated Press

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В четверг утром 29 октября российская армия продолжает атаковать Украину беспилотниками. Существует опасность для ряда областей. Над Киевом фиксируют дроны.

Что известно о российской атаке — читайте в материале ТСН.ua.

Ночью армия РФ атаковала Украину беспилотниками. К утру атака продолжается: россияне запустили новые дроны, в том числе реактивные. Военные подчеркивают, что идет боевая работа.

Ночная атака РФ — что известно

В утреннем отчете Воздушные силы сообщили, что в течение ночи оккупационные войска запустили 112 ударных БпЛА типа Shahed (из которых 40 — реактивные), Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия. Беспилотники летели по трем направлениям: Орлу, Миллерову и оккупированному Донецку.

Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 97, в том числе 30 реактивных. Впрочем, произошло попадание средств воздушного нападения противника на семи локациях, а падение обломков на пяти локациях.

Утренняя атака — где опасность

Воздушные силы на 07:55 предупреждали о движении реактивных БпЛА в направлении Киева, где в 07:34 объявили «желтую» тревогу. Впоследствии сообщили об угрозе для столицы, в частности, в районе Русановских Садов и Демеевки.

Также дроны фиксируют на подлете в Бровары, Борисполь, Козин, Васильков, Ирпеть и Чаек в Киевской области.

Кроме того, беспилотники двигаются по Черниговщине, Запорожье, Полтавщине и Днепропетровщине. Есть угроза применения управляемых авиабомб, в частности, на севере Харьковской области.

Карта тревог по состоянию на 08:15 четверга, 29 октября.

Карта тревог по состоянию на 08:15 четверга, 29 октября.

Карта тревог по состоянию на 07:56 четверга, 29 октября.

Карта тревог по состоянию на 07:56 четверга, 29 октября.

Напомним, во время недавнего обстрела РФ атаковала Украину новой модификацией «Герани-5». Ее особенностью является система оптической навигации, а также улучшенные лётные характеристики. Да, россияне увеличили дальность применения, скорость и высоту полета. Эксперты объясняют, что это потенциально усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

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