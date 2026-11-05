РФ атакует Украину реактивными дронами: где сейчас опасность (карта)

Воздушная тревога.

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Утром 5 ноября русские войска продолжают атаковать Украину реактивными беспилотниками. Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении БПЛА сразу в нескольких направлениях.

Что известно о российской атаке на Украину — читайте в материале ТСН.ua.

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По состоянию на 07.10 «желтая» тревога объявлена в нескольких районах Киевской, Черниговской и Сумской областей.

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В частности, дроны направлялись в Запорожье с юга и на Днепр — с востока. Затем зафиксировали еще один беспилотник на юге Николаевщины, который двигался на север, а также БпЛА на Днепр с юга и на западе Киевщины — курсом на юг.

Карта тревог по состоянию на 7:10 четверга, 5 ноября.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что Путин изменил план войны и сделал новую ставку на стратегию истощения Украины. В частности, практически непрерывно атакуя города и ночью, и днем. Кремль рассчитывает, что массированные атаки сделают жизнь гражданского населения невыносимой, а также нанесут удар по экономике.

Так, в течение 3 ноября РФ совершила одну из самых масштабных атак на энергетику, более 20 раз целенаправленно атаковав объекты. Для ударов враг использовал беспрецедентное количество средств поражения, что повлекло за собой значительные повреждения энергетической инфраструктуры.

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