РФ бьет по газовой инфраструктуре: эксперт ответил, под угрозой ли отопительный сезон

В последнее время войска РФ активизировали удары по украинской добыче. Они пытаются бить по хранилищам, но большого успеха не имеют. Поэтому их внимание сосредоточено на компрессорных станциях и станциях очистки газа.

Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью " Главреду ".

По его словам, была потеряна "существенная часть мощностей собственной добычи". Эксперт отмечает, что это проблема.

"Здесь не о чем спорить. Именно поэтому, чтобы "подстелить соломку", нам нужно увеличить импорт газа, причем не только увеличить его сейчас, но и заранее распланировать определенные объемы импорта на февраль-март. Это период, когда давление в системе самое низкое и наши хранилища выдают минимальные объемы", - пояснил он.

Харченко говорит, что в ситуации, когда украинская добыча пострадала, нужна поддержка импортом, чтобы технически поддерживать давление газа в системе.

"Впрочем, я убежден, что этот вопрос можно решить. У нас достаточно возможностей, чтобы технически и инженерно все правильно отработать. Поэтому не думаю, что здесь возникнут серьезные проблемы", - подытожил Харченко.

Напомним, министерша энергетики Светлана Гринчук рассказывала, хватит ли Украине газа на зиму. По ее словам, Украина ведет переговоры об увеличении объема импорта газа ориентировочно на 30% – это около 1,38 млрд кубометров.

По информации аналитической компании ExPro, Украина уже накопила в хранилищах большие запасы "голубого топлива", чем в прошлом.

Отметим, что ночью против 3 октября агрессор РФ нанесла наибольший удар по газовой инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. Под прицелом оказались мощности в Харьковской и Полтавской областях. Было выпущено 35 ракет, в том числе баллистических, и 60 дронов. Удалось сбить только часть воздушных целей.