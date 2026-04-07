РФ бьет по госучреждениям: в одном из городов атакована налоговая
В центре Новгорода-Северского повреждено здание налоговой.
Российская армия ударила беспилотником по зданию государственной налоговой инспекции в городе Новгород-Северский, что на Черниговщине. Информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщил руководитель Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
«Враг совершил очередной акт агрессии против гражданской инфраструктуры приграничья. Около 09:30 зафиксировано попадание вражеского БпЛА в центр Новгорода-Северского», — подчеркнул чиновник.
По его словам, разрушения получило здание налоговой, возник пожар. Взрывной волной повреждены фасады близлежащих жилых домов и частный автотранспорт.
Удар по горсовету в Прилуках
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус уточнил, что утром агрессор атаковал админздания не только в Новгороде-Северском, но и в Прилуках, где в результате удара горит здание горсовета.
«На месте ударов — пожары. Предварительно есть раненые — информация о пострадавших уточняется», — подчеркнул он.