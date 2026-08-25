РФ бьет по границе с Молдовой не просто так: эксперт раскрыл замысел Кремля

КПП / © facebook.com/serhiy.derkach

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После ударов по морским путям Россия принялась атаковать КПП на границе с Молдовой, чтобы заблокировать проезд транспорта между странами.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Почему РФ атакует КПП с Молдовой

По его данным, атаки на границу участились во второй половине августа. В ночь на 20 августа армия РФ ударила по пункту пропуска «Рени», повредив стоянку грузовиков с продуктами. Уже 21 августа под обстрел попал КПП «Табаки», а в ночь на 25 августа российский дрон атаковал пункт «Виноградовка — Вулканешты».

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Коваленко отмечает, что эти действия являются частью более широкой стратегии. В начале зимы 2026 оккупационные войска систематически обстреливали Маякский мост, пытаясь перерезать сообщение Одесской области с пунктом пропуска «Паланка». В июле Россия также создала сложные условия для судоходства в Черном море, поэтому морское сообщение в регионе оказалось существенно ограниченным.

«Попытка завершилась неудачно — израсходованные ресурсы не принесли России желаемого результата», — отмечает обозреватель по ситуации на море.

По оценке эксперта, совокупность всех этих ударов указывает на стремление к созданию экономической и логистической изоляции Одесской области.

«Сначала заблокировали море, теперь делают невозможным и опасным транспортное сообщение», — пояснил он.

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В то же время, Коваленко отмечает, что такие атаки не свидетельствуют о подготовке России к наземной операции по захвату Одесщины. У противника нет необходимых сил, средств и возможностей для проведения подобного наступления, поэтому речь идет исключительно о намерении оказать давление путем изоляции региона.

Обозреватель прогнозирует, что если этот замысел будет оставаться приоритетом для российских войск, удары по пунктам пропуска и другой инфраструктуре будут продолжаться.

«Не буду озвучивать, какими могут быть дальнейшие действия российских оккупационных войск, но перспектива развития событий по подобному сценарию вырисовывается не радужная», — подытожил эксперт.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне атаковали ударными дронами международный пункт пропуска «Виноградовка — Вулкенешть» на границе с Молдовой, из-за чего вспыхнул пожар и повреждена инфраструктура КПП. Пропуск граждан и транспорта временно приостановлен.

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В общей сложности, в ночь на 25 августа россияне устроили атаку по Украине, применив ракеты и 150 дронов. Под ударом оказались ТРЦ, приграничная инфраструктура, жилые дома и объекты в нескольких областях.

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