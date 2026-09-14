РФ бьет по западным областям, чтобы сорвать помощь Украине: заявление польского генерала

Россия пытается сорвать поставки оружия в Украину

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Россия стремится подорвать логистику западной военной помощи, которая направляется в Украину. Для этого враг наносит атаки по объектам в непосредственной близости к границам стран НАТО. Такое предположение в эфире TVP Info озвучил экс-начальник Генерального штаба Войска Польского, генерал Мечислав Ценюх.

Об этом сообщает «Польское радио».

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РФ хочет помешать поставкам оружия Украине

По словам польского военного, систематические обстрелы западных областей Украины преследуют цель заблокировать ключевые артерии, которыми союзники передают вооружение и технику.

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«Коридор поставок со стороны Польши и Румынии сейчас находится под прицелом российской армии. Это должно усложнить доставку оружия от союзников. Приближается зима, поэтому прерванные пути снабжения будут иметь большое значение. Мы должны готовиться к эскалации», — заявил Ценюх.

Оценка генерал-лейтенанта прозвучала на фоне существенного обострения пограничной ситуации. Во время очередной ночной атаки российский ударный дрон попал в гражданскую АЗС недалеко от пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск». Опубликованные в Сети кадры фиксируют масштабное возгорание и разбитые грузовые автомобили.

Параллельно еще один российский дрон атаковал железнодорожную инфраструктуру на Волыни: попадание пришлось на локомотив пассажирского поезда сообщением Киев — Варшава, всего в двух километрах от польской границы.

Накануне глава польского правительства Дональд Туск сообщил о встрече с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, который поделился разведывательными прогнозами развития войны на ближайший период. Туск подчеркнул, что Польше и европейским партнерам стоит готовиться к различным вариантам хода событий — не только непосредственно на линии боевых столкновений в Украине, но и по всему восточному флангу Альянса.

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Атаки РФ на западные области: последние новости

Напомним, россияне более суток атаковали западные области Украины. В течение 12 и 13 сентября под удары попали десятки локаций в нескольких областях. На Волыни неподалеку от КПП «Ягодин» на границе с Польшей вражеский БпЛА попал в АЗС, вызвав масштабный пожар, а вблизи границы оккупанты ударили по локомотиву поезда Киев — Варшава.

Кроме этого, в Винницкой области враг поразил железнодорожную инфраструктуру, а на фоне атак в Польше поднимали военную авиацию для безопасности воздушного пространства. В Тернополе в результате попаданий поражен объект транспортной инфраструктуры и промышленности, известно об одном раненом. В Ивано-Франковске из-за работы ПВО также травмирован один человек, в городе временно приостанавливали движение транспорта и работу вокзала.

В Хмельницкой области из-за падения обломков вспыхнуло предприятие, а в Ровенской области зафиксировано попадание в АЗС, предприятие и обесточивание части населенных пунктов.

Кроме запада страны, под атаками оказались Сумская и Одесская области. В Конотопе из-за попадания БпЛА в частный дом уничтожены хозяйственные постройки и авто, в целом в регионе за сутки ранены четыре человека. В Одессе массированный удар повредил многоэтажки, склады, детский санаторий и Ботанический сад.

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Все это только в течение 12 и 13 сентября.

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