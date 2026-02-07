- Дата публикации
РФ била по главной энергосети Украины, блоки АЭС были разгружены — Шмыгаль
Оккупанты целились по энергетике Украины. Активирован запрос на аварийную помощь от Польши.
Сегодня ночью россияне совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины. Под ударом — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основа энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской и Добротворской ТЭС.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
«Блоки АЭС были разгружены персоналом. На сегодняшний день по всей территории Украины применено 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений. Диспетчером „Укрэнерго“ активирован запрос на аварийную помощь от Польши», — отметил он.
Что известно о ночной атаке
В ночь на 7 февраля Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Главная цель атаки — энергетика запада Украины и город Бурштын, где расположена важная Бурштынская ТЭС. Также ракеты били по Виннице, а «Шахеды» атаковали Киев и пригород. Воздушная тревога звучала по всей Украине.
Компания ДТЭК сообщила, что из-за атаки России по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения, в частности в Киеве и ряде других регионов.
После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына. На Волыни поврежден объект критической инфраструктуры.
Польша поднимала авиацию на фоне атаки противника.