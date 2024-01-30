РФ боится новых диверсий в Крыму: усиливает фильтрационные меры

Оккупанты усиливают контроль на админграницы между оккупированными Крымом и Херсонщиной.

Кремль дал указание пограничной службе ФСБ ужесточить контрразведывательный режим на административной линии между оккупированным Крымом и захваченной частью Херсонщины.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Особое внимание оккупанты уделяют защите автомобильного и железнодорожного мостов между Чонгарским и Крымским полуостровами. Это направление обеспечивает поддержку группировки войск россиян в Крыму и тыловое обеспечение группировок на Херсонском и Запорожском направлениях.

"После оккупации левобережья Херсонской области противник не убрал КПВВ с административной границы между ВОТ АР Крым и Херсонской областью", – говорится в сообщении.

Эти объекты использовались российскими спецслужбами для проведения так называемых фильтрационных мероприятий гражданского населения. Известно, что пункт пропуска "Чонгар" оккупанты дополнительно оборудовали системой сканирования и мониторинга автомобилей с использованием рентгена.

Захватчики тщательно осматривают автомобили с регистрационными номерами Запорожской и Херсонской областей как украинского, так и введенного россиянами образца.

По мнению аналитиков ЦНС, оккупанты вводят такие меры, потому что опасаются новых диверсий в Крыму.

Центр национального сопротивления призывает граждан быть особенно осторожными при пересечении данных пунктов пропуска.

Ранее о том, что Россия ужесточает контроль на админграницы между оккупированными Крымом и Херсонщиной, сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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