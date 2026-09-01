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РФ более 50 раз ударила по Днепропетровщине: есть раненые, поврежденные дома
Днепропетровщину методически накрывали ударами. РФ атаковала более 50 раз.
В течение 1 сентября россияне обстреляли пять районов Днепропетровщины более 50 раз, применяя дроны, артиллерию и авиабомбы. Поэтому ранены и повреждены.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
РФ атаковала Днепропетровщину 1 сентября — что известно
По данным спасателей, в результате ударов ранения получили пять человек.
Кроме того, обстрелы нанесли значительные повреждения гражданской инфраструктуре. В регионе повреждены жилые дома, местное предприятие, объекты инфраструктуры, а также учебные заведения.
«Все пожары были ликвидированы спасателями», — отметили в ГСЧС Украины.
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Напомним, российские войска совершили комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Одесщины вечером 31 августа. Под ударом врага оказалась Одесская теплоэлектроцентраль, входящая в Группу Нафтогаз.
Ранее мы писали, что в ночь на 1 сентября российская армия массированно атаковала Украину. В частности, враг нанес ракетные удары по Киеву, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилая застройка в пяти районах.
Также 1 сентября в Подольском районе Киева из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул пожар на 14–15 этажах 16-этажного дома, в результате чего пострадали три человека.