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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ более 50 раз ударила по Днепропетровщине: есть раненые, поврежденные дома

Днепропетровщину методически накрывали ударами. РФ атаковала более 50 раз.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября

Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября / © ГСЧС Украины

В течение 1 сентября россияне обстреляли пять районов Днепропетровщины более 50 раз, применяя дроны, артиллерию и авиабомбы. Поэтому ранены и повреждены.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

РФ атаковала Днепропетровщину 1 сентября — что известно

По данным спасателей, в результате ударов ранения получили пять человек.

Кроме того, обстрелы нанесли значительные повреждения гражданской инфраструктуре. В регионе повреждены жилые дома, местное предприятие, объекты инфраструктуры, а также учебные заведения.

«Все пожары были ликвидированы спасателями», — отметили в ГСЧС Украины.

Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября / © ГСЧС Украины

Атака РФ на Днепропетровщину 1 сентября / © ГСЧС Украины

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска совершили комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Одесщины вечером 31 августа. Под ударом врага оказалась Одесская теплоэлектроцентраль, входящая в Группу Нафтогаз.

Ранее мы писали, что в ночь на 1 сентября российская армия массированно атаковала Украину. В частности, враг нанес ракетные удары по Киеву, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилая застройка в пяти районах.

Также 1 сентября в Подольском районе Киева из-за атаки вражеских БПЛА вспыхнул пожар на 14–15 этажах 16-этажного дома, в результате чего пострадали три человека.

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