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РФ больше не будет получать авторские выплаты из Украины

РФ больше не будет получать авторские выплаты из Украины

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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РФ больше не будет получать авторские выплаты из Украины

Во Львове судили "пасторов" церкви

Еще одно дело Верховный Суд рассмотрит уже 27 сентября.

Страна-агрессорка РФ больше не будет получать отток роялти и платежей за авторские права в страну агрессора.

Верховный Суд признал недействительным соглашение с российским правообладателем ООО "ОЛЛ Мюзик Паблишинг", с которым взаимодействовало украинское предприятие "Мировая музыка".

Постановление Верховного суда уже обнародовано в реестре.

"Украинская радиостанция "Хит FM" фактически остановила попытку этих двух предприятий взимать средства с отечественных радиовещателей в пользу фактически российской компании. Рынок положительно отреагировал на справедливое и вполне логичное решение суда. Поскольку именно такое решение сделало невозможным опосредованное вымывание средств на спонсирование войны России против нашего государства ", – говорится в сообщении.

Кроме того, справедливости сейчас ищет еще одна радиостанция – Мелодия FM.

Еще одно дело Верховный Суд рассмотрит уже 27 сентября.

Татьяна Фролова, директор компании, выразила надежду, что и в случае с Мелодией FM суд "примет единственно верное и справедливое решение в пользу украинской радиостанции".

"Нельзя разрешать косвенно российским компаниям выводить средства из Украины", — отметила она.

Напомним, скандал между певцом Антон Velboi, ранее Wellboy, и Papa Music набирает обороты. Музыкальный лейбл подает в суд на исполнителя.

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Дата публикации
Просмотры
663
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