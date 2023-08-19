"РФ будет это использовать": Данилов о предстоящих атаках на энергетику и отопительном сезоне

Украинцы должны быть готовы к тому, что Россия снова будет атаковать критическую инфраструктуру зимой, потому что хорошо знают своего врага.

Вопрос об отопительном сезоне стоит на контроле. Прилагается максимум усилий по защите объектов энергетики.

Об этом секретарь СНБО сказал в эфире "Украинского радио".

"На ближайшем заседании ставки Верховного главнокомандующего мы заслушаем отчет по этому поводу премьер-министра, министра энергетики, вице-премьер-министра Кубракова и всех, кто занимается этим вопросом. Это будет юбилейное заседание ставки, которое состоится в ближайшее время", – рассказал Алексей Данилов.

Украина сделает все, чтобы намерения РФ провалились

По словам Данилова, сегодня украинская энергетическая система защищена гораздо лучше, чем это было в феврале 2022 года. Кроме того, у наших специалистов уже есть мощный опыт работы в сверхсложных условиях. Следует учитывать, что у нас большая территория, и защитить все физическими защитными сооружениями крайне сложно.

"Что касается ПВО, то с утра до вечера занимаемся этим вопросом для того, чтобы максимально увеличить количество средств поражения именно противовоздушной обороны. Мы не можем сейчас сказать, что можем защитить все, однако все будет гораздо лучше, чем это было в прошлом году", – убежден секретарь СНБО.

По мнению Данилова, РФ, безусловно, будет пытаться использовать энергетический сектор, чтобы "делать" нам нервы. "Но мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы это было минимизировано", – акцентировал секретарь СНБО.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заверил, что плановая ремонтная программа на энергетических объектах проходит согласно графику. К следующему отопительному сезону Украина планирует добавить в энергосистему 1,7 ГВт генерирующих мощностей.

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