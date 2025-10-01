РФ будет уничтожать все в радиусе 20-50 км от границы — связист "Флэш"

Удар по электроподстанции возле Конотопа

Российские оккупанты в радиусе 20-50 км от границы будут уничтожать всю украинскую инфраструктуру с целью сделать эти территории непригодными для проживания, как для гражданских, так и для военных. То же будут делать Силы обороны по российскому приграничью.

Об этом написал военный специалист по системам РЭБ и связи, председатель Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, позывной Флэш в Telegram.

«Теперь кроме боевых фронтов у нас появляются „тыловые“ фронты. На „тыловых фронтах“ в обе стороны на 20-50 км от границы, обе стороны будут уничтожать всю инфраструктуру с целью сделать эти территории непригодными для проживания, как для гражданских, так и для военных», — пишет «Флэш».

По его словам, речь идет об уничтожении телекоммуникаций, энергетики, логистики, газовом сегменте. Флэш предполагает, что даже если война на основных фронтах остановится, то на тыловых фронтах будет продолжаться.

Что нужно делать Украине в плане обороны?

Изучать видео ударов противника по ключевым объектам и пытаться защищать их.

Разрабатывать системы местного раннего оповещения об угрозах, как военных, так и гражданских.

Выявлять современными технологиями подразделения врага по ту сторону (с техникой) и контратаковать их.

Строить системы РЭБ

Строить системы активной защиты от БПЛА (ПВО, турели, перехватчики, МВГ и т.п.)

Строить защищенные цепочки логистики и укрытия военных на этой территории.

Военный подчеркнул, что если ничего не делать, эти тыловые фронты будут расти в глубину. В то же время он отметил, что чем дальше Силы обороны смогут «отодвинуть ту сторону, тем меньше будет двигаться наша».

Напомним, что город Славутич и часть Черниговской области в блэкауте после российской атаки по подстанции.

Также сообщалось, что 30 сентября россияне повредили энергообъект в Черниговской области. Без электричества оказалось более 26 тысяч абонентов в Бобровице и близлежащих населенных пунктах.