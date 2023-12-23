РФ быстро восполняет потери: генерал ВСУ о пробелах Украины в мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в мобилизации еще 500 тысяч человек. Впрочем, произойдет это не в один день.

Такое мнение высказал Генерал Вооруженных Сил Дмитрий Марченко, передает Deutsche Welle.

Он отмечает, что вопрос мобилизации сейчас стоит очень остро.

"К сожалению, добровольцы закончились, мы увидели проблему, что люди не понимают — воюющие два года истощены, им нужно восстановить силы. Для этого у нас должны быть резервы. Я думаю, что совместными усилиями мы сможем донести до наших мужчин, что нужно участвовать в сопротивлении. Если мы не дотянем эту войну, то иного шанса уже не будет", — сказал Марченко.

Он добавляет, что армии нужны деньги на обучение, обмундирование и питание, чтобы сделать из гражданского солдата, а во время ротаций бойцов нужно лечить и ремонтировать их технику.

"Вы видите, что враг терпит очень большие потери, но они есть и у нас. РФ научилась их быстро пополнять. Мы отстаем, должны научиться. Я отношусь положительно к мобилизации мужчин с 25 лет. Когда мужчины от 50 лет идут воевать, а 25 -летние не мобилизуются, это не очень справедливо. Это возраст расцвета сил, за россиян воюет молодежь. Это крайне необходимое мероприятие", — резюмировал генерал.

Напомним, мобилизация дополнительных 500 тысяч украинцев, анонсированная президентом Владимиром Зеленским, состоится не в ближайшее время. Ее окончательный объем еще не определен.

Читайте также: