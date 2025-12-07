РФ быстро завоевывает территории: The Telegraph о том, грозит ли Украине коллапс на фронте

Наступление РФ бьет рекорды, пока мирные переговоры «замерзают» перед зимой / © ТСН.ua

Реклама

Россия завоевывает территории в Украине одним из самых быстрых темпов начала полномасштабной войны, поскольку мирные переговоры зашли в тупик.

Об этом пишет The Telegraph.

Согласно DeepState, в ноябре 505 кв. км украинской земли было потеряно. Это почти вдвое больше, чем в сентябре.

Реклама

По данным американского аналитического центра Института изучения войны, скорость продвижения приближается к самой высокой со времен первого вторжения почти четыре года назад.

Российский диктатор Путин заявил, что захватит весь Донбасс силой или путём переговоров.

План прекращения войны, разработанный администрацией Дональда Трампа, предусматривал передачу Украиной огромных земельных участков. Украина и Европа отклонили эти предложения.

По мнению издания, территориальные захваты РФ, вероятно, помогут убедить Трампа, что мир должен быть установлен на условиях России, и что отправка оружия и помощи Киеву является пустой тратой.

Реклама

Россия также продвигается вокруг города Северск в Донецкой области в рамках своего более широкого наступления на Славянск.

Европейские лидеры спешат, поскольку поддержка Украины уменьшается, а администрация Трампа отвлекает внимание от войны.

Сын президента Трампа, Дональд-младший, заявил на конференции по Ближнему Востоку, что его отец может отказаться от мирных переговоров.

Но специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что соглашение «действительно близко». Украинские и американские переговорщики также опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию продемонстрировать «серьезную преданность долгосрочному миру», что посеяло путаницу перспективы соглашения.

Реклама

В понедельник премьер Британии Кир Стармер будет принимать Владимира Зеленского на очередном раунде экстренных переговоров на Даунинг-стрит вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Поспешно организованный саммит, похоже, попытка гарантировать, что Украину не предадут во время мирного процесса с Россией под руководством США — об этом страхе намекнул Макрон ранее на этой неделе.

«Немедленного коллапса Украины на фронте не будет»

В последние недели российские войска продвинулись на нескольких фронтах. Покровск, бывший железнодорожный и логистический узел на востоке Украины, выглядит готовым к неизбежному падению после длительной и дорогой битвы, в то время как соседний город Мирноград близок к окружению.

В издании отмечают, что после того, как Украина развернула некоторые из своих лучших бригад и подразделений беспилотников для содержания Покровска, российские войска смогли растянуть ресурсы Киева вдоль фронта, открыв уязвимые места на юго-востоке и далее севернее.

Реклама

В результате Москва добилась стабильных успехов в Запорожской области и близка к захвату северо-восточного города Купянск Харьковской области.

Однако цифры выглядят хуже реальности на поле боя, сказал Эмиль Кастехельми, военный аналитик финской компании Black Bird Group.

«Пока не было никаких грандиозных прорывов… ни одного немедленного крушения украинских линий фронта», — сказал The Telegraph. «Россия не смогла решительно прорвать фронт ни в каком направлении».

Ссылаясь на недавние достижения России на юго-востоке, он утверждал, что если бы Украине пришлось потерять землю, это было бы лучшим местом.

Реклама

«России нужно было бы добиться гораздо большего успеха, чтобы добиться там чего-то значительного; она только что захватила одно маленькое село за другим и много полей. Эти события пока не угрожают всему фронту», — добавил Кастехельми.

Аналитики считают, что России может понадобиться еще несколько лет, чтобы захватить оставшийся Донбасс — трофей, к которому больше всего стремится Путин и который надежно защищен «городами-крепостями» Краматорском и Славянском.

С приходом зимы ожидается замедление темпов продвижения России. И все же, сигнализируя Вашингтону, Путин приказал российским военным готовиться к зимним боевым действиям, намекая, что он не будет смягчать свои территориальные требования.

Ранее экс-посол США в России назвал 4 ключевых шага, без которых Трамп не остановит войну.