РФ целенаправленно ударила ракетой по людям: подробности ужасного обстрела Константиновки

В пятницу, 9 августа, армия РФ ударила ракетой Х-38 по супермаркету в центре Константиновки в Донецкой области. Также повреждены почта, магазины и дома рядом.

Об этом сообщили в МВД и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"В момент атаки рядом находилось много людей. Повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили", — говорится в сообщении министерства.

В свою очередь, глава областной военной администрации подчеркнул, что супермаркет расположен в центре города. В результате удара травмировано более 30 человек. Кроме того, много пострадавших также в соседних магазинах и торговых павильонах.

"Вероятно, под завалами еще остаются люди — спасательная операция продолжается", — подчеркнул Филашкин.

Напомним, РФ ударила по супермаркету в Константиновке. В ОВА называют атаку целенаправленной – по скоплению людей. Сначала было известно о четырех убитых, но их количество растет.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ и заявил, что "Россия будет отвечать за этот террор".

Супермаркет и почта разрушены! Люди под завалами! Есть погибшие!

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