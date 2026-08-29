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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ частично обесточила крупный областной центр: сотни тысяч человек остались без света

Утренняя атака оставила без света более 300 тысяч абонентов Николаевской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Отключение света.

Отключение света. / © УНИАН

Утром 29 августа российские войска атаковали БПЛА Shahed энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В Николаеве и ряде населенных пунктов произошло отключение света.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Георгий Решетилов.

«У нас есть повреждения энергетических объектов в области. Ряд участков аварийно отключен. По предварительной информации, без света более 300 тыс. абонентов», — подчеркнул чиновник.

По его словам, проблемы с электроснабжением возникли в областном центре, а также в общинах Николаевского и Баштанского районов.

В свою очередь, в пресс-службе «Николаевэлектротранса» добавили, что из-за обесточивания по всему городу временно отсутствует напряжение, а потому произошли изменения в работе электротранспорта.

«Перевозки по маршрутам города будут осуществлять 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км. Движение трамваев и троллейбусов марки „Днепр“ временно приостановлено. По мере стабилизации ситуации подвижной состав будет постепенно возвращаться на маршруты города», — отметили на предприятии.

Напомним, этой ночью Николаев находился под ударом баллистики и беспилотников. В городе произошли сильнейшие взрывы. Местные власти сообщили, что россияне атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру. В областном центре поврежден хозяйственный супермаркет и складское помещение.

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