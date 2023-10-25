РФ четвертые сутки подряд атакует Хмельницкую область: в ОВА объяснили почему

Страна-агрессор Россия уже четвертые сутки атакует Хмельницкую область. В областной военной администрации это связывается с наличием в регионе объектов критической инфраструктуры.

Об этом в эфире "Радио Свобода" отметил первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.



"У нас есть объекты критической инфраструктуры. Враг сейчас готовится к тому, чтобы как и в прошлом году лишить нас света, лишить нас тепла. Вместе с тем у нас есть Вооруженные силы Украины, которые регулярно делают очень болезненные удары по врагу. того они (оккупанты — Ред.) ищут возможности нанести ответный удар", — подчеркнул представитель ОВА.

Тюрин подчеркивает, что это не первая подобная атака. Вместе с тем, чиновник отметил, что, по его мнению, сейчас в Украине нет безопасных регионов — все могут попасть под удар армии РФ.

"Это уже не первая атака такая по Хмельнитчине, они продолжаются уже много месяцев", — добавил Сергей Тюрин.

Атака на Хмельницкую область

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Многочисленные РАЗРУШЕНИЯ, десятки пострадавших! Прямое включение из АТАКОВАНОЙ Хмельницкой области

Ночью 25 октября российская оккупационная армия атаковала Хмельнитчину дронами. Силы ПВО сбили все воздушные цели, но обломки сбитых беспилотников нанесли ущерб в Славуте и Нетишине. В частности, повреждено более 20 зданий.

Местные власти проинформировали по 16 пострадавших. Впрочем, впоследствии стало известно, что количество травмированных увеличилось до 20. Люди находятся в медучреждениях. Они имеют разные степени повреждений.

Между тем, в Министерстве энергетики подчеркнули, что ночью произошли взрывы на территории возле Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Читайте также: