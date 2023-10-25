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РФ четвертые сутки подряд атакует Хмельницкую область: в ОВА объяснили почему

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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РФ четвертые сутки подряд атакует Хмельницкую область: в ОВА объяснили почему

Беспилотник. / Фото: Associated Press

оккупанты пытаются лишить людей света и тепла.

Страна-агрессор Россия уже четвертые сутки атакует Хмельницкую область. В областной военной администрации это связывается с наличием в регионе объектов критической инфраструктуры.

Об этом в эфире "Радио Свобода" отметил первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"У нас есть объекты критической инфраструктуры. Враг сейчас готовится к тому, чтобы как и в прошлом году лишить нас света, лишить нас тепла. Вместе с тем у нас есть Вооруженные силы Украины, которые регулярно делают очень болезненные удары по врагу. того они (оккупанты — Ред.) ищут возможности нанести ответный удар", — подчеркнул представитель ОВА.

Тюрин подчеркивает, что это не первая подобная атака. Вместе с тем, чиновник отметил, что, по его мнению, сейчас в Украине нет безопасных регионов — все могут попасть под удар армии РФ.

"Это уже не первая атака такая по Хмельнитчине, они продолжаются уже много месяцев", — добавил Сергей Тюрин.

Атака на Хмельницкую область 

Ночью 25 октября российская оккупационная армия атаковала Хмельнитчину дронами. Силы ПВО сбили все воздушные цели, но обломки сбитых беспилотников нанесли ущерб в Славуте и Нетишине. В частности, повреждено более 20 зданий.

Местные власти проинформировали по 16 пострадавших. Впрочем, впоследствии стало известно, что количество травмированных увеличилось до 20. Люди находятся в медучреждениях. Они имеют разные степени повреждений.

Между тем, в Министерстве энергетики подчеркнули, что ночью произошли взрывы на территории возле Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

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Дата публикации
Просмотры
8410
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