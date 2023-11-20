"РФ давит на определенные психоэмоциональные вопросы": Подоляк о новом уровне кремлевской пропаганды

По его словам, российские пропагандисты россияне начали работать с такими темами: мобилизация, социальные выплаты, коррупция в Украине.

Россия учится воевать как на поле боя, так и в информационной войне.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Мы видим определенные изменения и по линии фронта. Изменения в тактике и стратегии россиян. Это не говорит, что они что-то лучше стали делать. Но они учатся, что-то берут у нас. С точки зрения информационной работы они тоже учатся", – говорит Подоляк. .

Также читайте Украина одержала ключевую победу в войне на истощение с Россией – The Hill

По его словам, сейчас россияне вышли на совсем другой уровень пропаганды.

"Если раньше они делали ставку на какие-то свои безумные вещи о "нацистах", о том, что "вы должны быть вместе с Россией", "вы будете счастливы только с Россией". А сегодня они понимают, что это не работает на территории Украины .

Их психологи работают, они понимают, в каком психоэмоциональном состоянии находится Украина. Есть определенная депрессия, учитывая почти два года войны. Накопленные вопросы есть, непонимание, что будет завтра, послезавтра, хочется, чтобы это все закончилось", – говорит руководитель ОП.

Именно поэтому россияне начали работать с такими темами: мобилизация, социальные выплаты, коррупция. В частности, используя разные медийные площадки, среди прочего и зарубежные СМИ.

"Россия давит на определенные психоэмоциональные вопросы. Тонкие технологии, тонкие материи. "Партнеры ваши не дают денег", "вам обещали, что война быстро кончится, а она не заканчивается", "партнеры ваши приостанавливают военную помощь". Это все не так, но люди не готовы к фактчекингу. И Россия это все масштабирует", – подытожил Подоляк.

Раньше мы писали, кто придумал "отставку" Залужного и хочет поссорить его с Зеленским.

Читайте также: