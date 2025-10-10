РФ давит на Покровск: 7 корпус ДШВ о ситуации в городе

Наступление на Покровск продолжается, враг планирует расширить Зверевское выступление / © Associated Press

Российские войска пытаются продвигаться к западу от Покровска и планируют выйти на северо-западные окраины города.

Об этом говорится в сводке 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, который защищает Покровскую агломерацию.

Десантники рассказали, что приступили к стабилизации оперативной обстановки.

«Привлекаются дополнительные силы и средства для минимизации последствий инфильтрации оккупантов. Блокируются попытки врага продвинуться на разных отрезках полосы обороны Покровской агломерации. Организована работа по поиску и уничтожению групп противника, которым удалось проникнуть в боевые порядки подконтрольных подразделений», — говорится в сообщении.

В настоящее время десантники пытаются решить проблему логистических поставок для защитников Покровска.

Самой сложной остается ситуация к югу от Покровска. Вражеские группы планируют расширить Зверевский выступ. Однако на данный момент в этом секторе враг осуществляет ротацию своих сил вследствие потерь.

Зверево на карте / © Deepstatemap

По словам десантников, россияне пытаются продвигаться к западу от Покровска и выйти на северо-западные окраины города. Также они готовятся усилить наступление и к югу и юго-востоку от Покровска, чтобы закрепиться в небольших населенных пунктах агломерации.

Для реализации замысла враг продолжает преимущественно задействовать тактику инфильтрации, расширяя «серую зону». Одновременно вражеская тактическая авиация увеличила количество ударов по украинским тыловым позициям.

За последний месяц ряд оккупационных подразделений осуществляли перемещение с юга от Покровской агломерации на Новопавловское направление. Однако на смену им пришли другие боеспособные части. В частности, 1487-й мотострелковый полк, 86-й и 87-й отдельные стрелковые полки армии РФ.

Всего с начала октября защитники Покровска уже уничтожили почти 300 оккупантов, еще более полутора сотен ранены. Также Силы обороны сбили и «посадили» более 1100 беспилотников разных типов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что россиянам поставлена задача взять Покровск срочно — любой ценой.