"РФ давит на Часов Яр": эксперт объяснил, какой "путь" откроет оккупантам захват города

Чтобы оккупировать Часов Яр, россиянам нужно больше сил и средств.

Россияне продолжают давить на Бахмутском направлении вблизи Часового Яра. В скором времени они смогут попытаться оккупировать город.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Идет ссылка в основном на прессу, хотя и наши официальные лица говорили о том, что Россия будет пытаться наступать в конце мая — начале июня. Но речь идет скорее о тех направлениях, которые уже есть", — отметил Попович.

По его мнению, наиболее вероятно атака на город Часов Яр.

"Сейчас наибольшую тревогу вызывает направление на Часов Яр. Враг уже давит на этом направлении. И если враг захватит Времен Яр, то он дальше сможет продвигаться в сторону Константиновки, Славянской, Краматорской, Дружковки. Это последняя большая агломерация Донецкой области, которая находится под контролем Украины", — говорится в сообщении.

По словам эксперта, чтобы оккупировать этот город и продвигаться дальше – россиянам нужно больше сил и средств.

"С такими темпами, как они продвигаются, они будут захватывать Часов Яр еще несколько месяцев. И несколько лет они такими темпами будут продвигаться в Славянск, Краматорск. Им нужно решительное наступление там сделать, если мы говорим о захвате Донецкой области к административным границам". ", — добавил Попович.

Напомним, вблии Часового Яра в Донецкой области российские пилоты атаковали свою же пехоту, которая бежала после боя.

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