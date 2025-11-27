Донетчина / © understandingwar.org

На Добропольском направлении РФ штурмовые действия продолжаются ежедневно. Противник ликвидируется в феноменальных масштабах: за день могут быть уничтожены от 60 до 80 человек. Но это не останавливает его.

Об этом рассказал начальник пункта управления БПЛА батальона 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» НГУ Евгений «Скиф» Оропай в эфире «Утро.LIVE».

Потери есть с обеих сторон

Подразделения НГУ и ВСУ сдерживают атаки в Покровском направлении, ликвидируя значительные силы противника.

«Есть и с нашей стороны некоторые потери, и большие потери врага. То есть за день враг неизменно во время своих штурмовых действий терпит от 3 до 8 военнослужащих за одни штурмовые действия», — пояснил он.

Однако военный отмечает: несмотря на уничтожение врага, нашествие на украинские продолжается.

«Я не хочу, чтобы оттесняем и не несем потери. Мы неукомплектованы. У нас большие проблемы с рекрутингом, тяжелыми средствами. Есть проблемы с ударными и разведывательными БПЛА», – признал Оропай.

Ситуацию усложняет то, что Китай запретил импорт оборудования, из-за чего не хватает компонентов для дронов.

Напомним, осинтеры DeepState сообщили о передвижении россиян в Покровске.

Так, новые кадры зафиксировали передвижение группы окупантов вдоль проспекта Мира — с севера на юг.

Как сообщается, сложные погодные условия продолжают усложнять работу украинских сил обороны, фактически «прикрывая» противника.