РФ депортирует украинцев из временно оккупированной Херсонской области

Кроме операции по переселению, здесь наблюдается увеличение блок-постов на въезды в населенные пункты оккупированной Херсонщины.

На временно оккупированной части Херсонской области снова фиксируются случаи, когда местные коллаборанты выселяют из своего дома украинцев.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Людей забирают под разными предлогами: эвакуация из-за обстрелов, угроз стихийного бедствия или просто пугают мобилизацией или тюрьмой.

В освобожденные квартиры или дома местные приспешники оккупационных властей расселяют российских военных. Кстати, это еще одна схема поощрения вступать в ряды армии захватчика – обещания по решению жилищных вопросов на средства захваченных территорий и имущества гражданского населения.

Кроме операции по переселению, здесь наблюдается увеличение блок-постов на въезды в населенные пункты оккупированной Херсонщины. Есть случаи, когда враг закрывает въезд в ту или иную деревню или город. Делается это с целью сокрытия своих преступлений и не дать возможность вернуться людям в свои дома.

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Оккупанты прибегли к практике депортации украинцев еще с начала полномасштабного вторжения. Известно, что всего украинцев уже расселили в 55 регионов РФ.

Напомним, накануне в Центре национального сопротивления Украины сообщили, что в период летних каникул более 12 тыс. украинских детей с оккупированных территорий Луганщины будут отправлены в разные регионы России на перевоспитание.

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