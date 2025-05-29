РФ держит большое количество сил вблизи Сумщины: в ГНСУ сообщили об угрозе

Военные РФ. / © Associated Press

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РФ держит значительные силы и средства в пределах Курской области - напротив Сумщины.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире «Мы-Украина.

«В свое время накопление началось с того момента, когда Россия пыталась и пыталась вытеснить Силы обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курщины. Потому враг и продолжает их держать. Видим периодически изменение количества вражеских военнослужащих и техники на этом отрезке», — подчеркнул он.

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Около Сумской области активность российских диверсионно-разведывательных групп не уменьшается. Кроме того, пограничники разоблачали попытки мероприятия диверсантов в пределах Харьковщины.

Напомним, спикер УВ «Курск» Ярослав Чепурный сообщил, что войска РФ штурмуют населенные пункты в Сумской области. Противник не прекращает попыток продвинуться в сторону населенных пунктов Водологи, Беловоды, Кондратовка и Локня Сумской области.

По информации президента Владимира Зеленского, сейчас на Сумском направлении россияне накапливают войска. Речь идет о более чем 50 тысячах солдатах.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отмечает, что к ситуации с продвижением российских войск на границе Сумской и Харьковской областей следует относиться максимально серьезно. Ведь на Сумщине они пытаются зайти вглубь области и захватить больше территории.

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