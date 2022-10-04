Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

РФ держит наготове в Черном море 5 ракетоносителей: стало известно, сколько "Калибров" есть на борту

Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
РФ держит наготове в Черном море 5 ракетоносителей: стало известно, сколько "Калибров" есть на борту

Фото: Associated Press

В Черном и Средиземном морях РФ держит по 5 кораблей-носителей ракет "Калибр".

В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 32 ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров.

В Средиземном море РФ держит 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

"За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Черному морю – 34 судна, из них 13 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю – 34 судна, из них 14 судов двигались из пролива Босфор", — говорится в сообщении.

инфоргафика/ВМС ВС Украины / ©
инфоргафика/ВМС ВС Украины

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация