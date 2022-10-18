РФ держит в Черном море корабль-ракетоноситель: стало известно, сколько "Калибров" есть на борту

Россия держит в Черном море на боевом дежурстве до 4 кораблей и катеров. Один из которых – носитель ракет типа "Калибр".

Об этом сегодня, 18 октября, сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"На боевом дежурстве в Черном море находятся до 4 вражеских кораблей и катеров. Один из них — ракетоноситель. Общий залп — 8 "Калибров", — проинформировал он.

РФ продолжает бить ракетами по Украине

Армия Российской Федерации утром 18 октября нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. После полуночи россияне атаковали Николаев.

По данным британской разведки, интенсивными темпами ударов по критической инфраструктуре и гражданским объектам на всей территории Украины Россия пытается компенсировать неудачи на фронте и вывести из строя энергетическую систему Украины.

Чиновник Пентагона заявил, что Россия наносит массовые удары по мирным жителям и критической инфраструктуре Украины, чтобы внушить ужас и создать панику среди украинцев, подавить решительность ВСУ на фронте, однако это приводит к еще большему сопротивлению оккупантам.

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