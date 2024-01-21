"РФ должен почувствовать, что больше всего от агрессии теряет агрессор": главное из обращения Зеленского

По словам президента, только за один этот день россияне обстреляли более ста украинских населенных пунктов в девяти областях.

Вечером, 21 января, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Фронт

По словам президента, с начала только этих суток – уже около 60 боев на фронте. Наиболее интенсивно – Авдеевское, Бахмутское, Марьинское, Купянское направления, а также Юг. Зафиксировано более 50 российских обстрелов только из реактивных систем залпового огня, а еще десятки авиационных и ракетных ударов.

"За один этот день российские оккупанты обстреляли более ста городов, городков, наших украинских сел в девяти областях: от Черниговщины и Сумщины до Николаевщины и Кировоградской области. Особенно жестокие российские удары – по Донетчине. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", – отметил президент.

Россия будет отвечать

Зеленский заверил, что за весь этот террор Россия будет отвечать.

"Без решений Москвы о начале этой агрессии, этого террора были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей. И потому так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях. И на индивидуальном – чтобы каждый военный преступник отвечал, каждый террорист. И на уровни всего государства-террориста – его активами и возможностями", – сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто приближает ответственность России всеми способами – и военными, и санкционными, и юридическими, и политическими.

Внешняя политика

"Мы уже определили наши, украинские приоритеты на следующие недели. Четко видим задачу – и относительно пакетов, которые усилят наши позиции на фронте, и политического взаимодействия с партнерами, и того, что нужно для финансовой устойчивости Украины.

Особое направление – это Евросоюз, отношения с ближайшими соседями. Мы готовим большее взаимодействие и новую коммуникацию, новые важные переговоры", – сообщил Зеленский.

Ранее президент Зеленский ответил, согласится ли на мир в обмен на потерю Крыма и Донбасса.

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