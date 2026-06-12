РФ достала большой областной центр артиллерией: город оказался под огнем, много попаданий (фото)

Сумы / © Associated Press

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Утром 12 июня армия Российской Федерации нанесла массированный удар по городу Сумы. Оккупанты обстреляли областной центр из дальнобойного артиллерийского вооружения.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«По предварительным выводам, обстрел армия РФ произвела из дальнобойного артиллерийского вооружения. Это уже третий раз с начала года россияне атаковали Сумскую громаду из такого типа вооружения», — подчеркнул глава ОВА.

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В результате атаки произошло восемь попаданий в восточной части города. В Сумах повреждены жилые дома, нежилые помещения, транспорт, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, травмы получили шесть местных жителей. В частности, тяжело ранен 56-летний мужчина. Еще двоих пожилых людей также госпитализировали. Остальные получили помощь на месте.

Утренняя атака РФ на Сумы.

Утренняя атака РФ на Сумы.

Утренняя атака РФ на Сумы.

Утренняя атака РФ на Сумы.

«Такие атаки направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и на психологическое давление на людей. Сумы живут в условиях постоянной угрозы. Важно сохранять бдительность и быть готовыми быстро реагировать на опасность», — подчеркнул Григоров.

Напомним, сегодня ночью российский дрон попал в общежитие в Сумах. Беспилотник врезался в верхние этажи здания. Обошлось без травмированных.

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Кроме того, под ударом беспилотников оказались другие районы Сумской области. Россия ударила «Шахедами» по железной дороге. Оккупанты направили дроны на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции. Погибла работница «УЗ».

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