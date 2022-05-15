РФ доукомплектовывает бригаду морпехов, которую почти полностью разбили ВСУ, членами экипажа кораблей — Генштаб

ВСУ изрядно потрепали российских морпехов.

Из-за значительных потерь разбитая бригада требует доукомплектования.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота во время боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович не берется прогнозировать, сколько еще будет продолжаться война. Но он убежден, что россияне исчерпывают свои силы, необходимые для наступления.

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