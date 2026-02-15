РФ экономит на медицине в Крыму ради войны — подпольщики

Больница. Иллюстративное фото / © Pixabay

В оккупированном Крыму медицинские работники могут столкнуться с сокращением доплат и усилением экономии в больницах – об этом заявляет подпольное движение «АТЭШ».

По информации движения, в медучреждениях полуострова якобы работают специальные «комиссии по обоснованности доплат», цель которых – уменьшение дополнительных выплат медикам. В сообщении утверждается, что это связано с нехваткой средств в бюджете и приоритетным финансированием военных нужд.

Также речь идет о запрещении совмещения ставок, благодаря которому ранее частично закрывали кадровый дефицит. В результате, по данным АТЕШ, нагрузки на врачей и медсестер растет, а персонала не хватает.

Кроме этого, движение заявляет о возможных злоупотреблениях на уровне руководства отдельных больниц, в частности, по расширению административных должностей.

