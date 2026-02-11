Подлодка / © Википедия

Россияне фактически прекратили использование своих подлодок в море.

Об этом в эфире телеканала «Мы Украина» заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, за предыдущие два года именно субмарины были наиболее активно задействованы российской стороной. Сейчас ситуация изменилась из-за потерь и рисков при их обслуживании.

«Подводная лодка требует соблюдения условий эксплуатации и обслуживания. Чтобы выполнить эти требования, вы должны поставить его в док. Именно так они попрощались с подлодкой проекта 636 „Варшавянка“ в Крыму. Это был Ростов-на-Дону, который уничтожила украинская авиация», — пояснил Плетенчук.

Он добавил, что во время стоянки россияне потеряли еще одну аналогичную субмарину уже в Новороссийске.

«В результате у них остались только две подлодки — носители крылатых ракет. Соответственно, они вынуждены беречь этот ресурс, ведь поставить его на обслуживание — или в сухой док, или у причала — означает сразу подвергать опасности», — подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Также Дмитрий Плетенчук сообщил, что среди надводных кораблей России в строю остаются пять носителей крылатых ракет Калибр. Речь идет о трех кораблях проекта Буян и двух фрегатах — Адмирал Эссен и Адмирал Макаров.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в акваториях Черного и Азовского морей российские кафиры испытывают трудности с использованием морских ракетоносителей.

Мы ранее информировали, что украинские подводные дроны нанесли удар по российской дизель-электрической подводной лодке класса 636.3 «Варшавянка», которая является носителем крылатых ракет «Калибр».