РФ формирует "градиент истощения": в ISW рассказали, почему оккупанты хотят захватить Северодонецк

Взятие оккупантами под контроль украинского Северодонецка позволит РФ заявлять о полном захвате Луганской области.

Северодонецк важен для оккупантов на этом этапе войны прежде всего потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, который не контролируется россиянами. Но его взятие не принесет России никакой существенной военной или экономической выгоды, а цена, которую они платят, не соответствует реальной оперативной или стратегической выгоде.

Об этом заявили специалисты Института изучения войны (ISW).

Также взятие Северодонецка может открыть России логистическую линию поставки поддержки операций на мероприятии. Однако войска РФ, сконцентрировав внимание на городе в Луганской области, выгодные пути уже потеряли.

Также читайте Почему для РФ так важен Северодонецк: военный эксперт объяснил стратегию российского командования

"Они платят за свой нынешний тактический успех на Донбассе цену, не соответствующую какой-либо реальной выгоде после взятия города. Москва привлекла силы, технику и материальную часть по всем другим направлениям для достижения этой единственной цели", — говорится в сообщении.

Специалисты считают, что РФ "легкомысленно тратит боевую мощь на взятие города". По их данным, россияне сосредоточили значительно большую часть своих наступательных боевых сил для взятия Северодонецка, чем украинцы, формируя "градиент истощения" в целом в пользу Киева.

Украинцы также продолжают получать припасы и технику от своих союзников, как бы медленным и ограниченным ни был этот поток. В ISW говорят, что украинские военные терпят серьезные потери в битве за Северодонецк и столкнулись с самым серьезным вызовом с момента блокады "Азовстали" в Мариуполе.

Поэтому, по мнению специалистов, ВСУ могут понести серьезное тактическое поражение в ближайшие дни в случае падения Северодонецка, хотя такой результат не гарантирован.

Напомним, эксперт заявил, что "оккупанты атакуют Северодонецк, потому что России нужна скорая победа".

Читайте также: