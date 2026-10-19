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Категория
Украина
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РФ «Геранью» убила младенца прямо в коляске: еще две женщины погибли — детали (фото)

РФ ударила по парку в Новой Водолаге Харьковской области: погибли младенец и две женщины, ранены 15 человек, из них — 7 детей

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по детской коляске в парке: на Харьковщине из-за российского БПЛА погиб младенец и две женщины

Удар по детской коляске в парке: на Харьковщине из-за российского БПЛА погиб младенец и две женщины

На Харьковщине россияне нанесли жесткий удар по территории парка в Новой Водолаге — погиб ребенок прямо в детской коляске и две женщины.

О новом военном преступлении РФ сообщили в МВД.

По словам главы МВД Ивана Выгивского, оккупанты беспилотником ударили по центральному парку в поселке Новая Водолага Харьковского района — в момент, когда там было много людей, в том числе семей с детьми.

В результате атаки погибли две женщины и младенец, находившийся в детской коляске. По меньшей мере 14 человек ранены, среди них семеро детей.

«Очередной российский удар по гражданским. Атака по детям, которая не имела никакого военного смысла», — подчеркнул министр.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов добавил, что количество пострадавших в Новой Водолаге возросло до 15. Семеро из них — это дети. Медики всем оказывают необходимую помощь. В частности, реанимационные бригады перевозят раненых в больницу Харькова. Он уточнил, что одна из погибших женщин — примерно 25 лет.

«Пока известно, что повреждено кафе. Это еще один террористический акт России. Враг бьет посреди дня по парку отдыха, зная, что там нет ни одной военной инфраструктуры», — отметил Синегубов.

По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали беспилотником типа «Герань-3».

Напомним, что во время ночной атаки на Киев погибла 21-летняя девушка, а общее количество пострадавших выросло.

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