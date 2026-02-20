РФ готовила убийства медийщиков и военных: в МВД рассказали о задачах киллеров

Спецслужбы сорвали планы российских агентов / © СБУ

Сегодня, 20 февраля, в СБУ сообщили об обезвреживании агентурно-боевой группы российской спецслужбы, которая готовила серию резонансных убийств в Украине. «Целями» были журналисты и общественные деятели, руководитель стратегического предприятия и военные ГУР МО, в том числе бойцы Иностранного легиона.

В МВД сообщили детали о киллерах.

«По указаниям спецслужб Российской Федерации осуществлялась вербовка граждан Молдовы для дальнейшего выполнения целевых ликвидаций. Уже на территории Украины завербованные лица собирали подробную информацию о заказных лицах, а именно: место жительства и работы, маршруты передвижения и пребывания», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, прорабатывались возможные способы убийства заказанных лиц, после чего исполнители ждали плана дальнейших действий от российских спецслужб. Целью таких действий была дестабилизация общества и распространение паники.

Что известно о спецоперации

Украинские и молдавские правоохранители разоблачили организованную группу, которая готовила заказные убийства известных граждан Украины, в частности, представителя по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ Андрея Юсова, журналистов и общественных деятелей.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что участники группы действовали под кураторством спецслужб РФ. Они собирали информацию о передвижении, образе жизни, местах отдыха, проживании определенного круга лиц для подготовки их убийства за денежное вознаграждение.

Семь подозреваемых задержаны в Украине, еще трое — в Молдове, в том числе организатор сети и два его сообщника. Всем им уже объявили о подозрениях, сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тысяч долларов. Для ликвидации потенциальных жертв фигуранты разрабатывали разные варианты покушений: от расстрелов «вплотную» до подрыва автомобилей.

Чтобы следить за «целями», агенты притворялись курьерами сервисов доставки, которые осуществляли фото-, видеофиксацию объектов покушения, обозначали их геолокации на гугл-картах и отчитывались резиденту.

Задержанным сообщили о подозрении по фактам подготовки к умышленному заказному убийству и незаконному обращению с оружием, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.