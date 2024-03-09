РФ готовилась нанести ядерный удар по Украине: когда и что ее остановило – ответил эксперт

Речь идет о периоде, когда Россия начала распространять фейк о "грязной бомбе".

В конце 2022 года Россия готовилась нанести ядерный удар по Украине, но она "не имела уверенности, что оружие сработает".

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире Эспрессо.

"Угроза действительно была – и мы все были ее очевидцами, просто мы не поняли, о чем речь, я тогда не стал об этом говорить, чтобы не вызвать паники".

По его словам, речь идет о периоде, когда Россия начала распространять фейк о "грязной бомбе", которую Украина хочет применить на большой высоте для того, чтобы радиоактивные материалы рассеялись по определенной территории.

"О чем идет речь: ядерная боеголовка состоит из обычной взрывчатки и радиоактивного материала, который при соединении с помощью взрывчатки образует критическую массу, далее происходит взрывная цепная реакция. Если компоненты этой боеголовки вышли из строя, например, ядерные запалы, которые являются источником нейтронов, там изменился состав обычной взрывчатки, что не дает необходимой скорости и плотности, изменился изотопный состав радиоактивного материала, ядерного взрыва не произойдет. В таком случае под действием обычной взрывчатки радиоактивное вещество рассеивается в воздухе", — объясняет полковник запаса СБУ.

Он считает, что именно из-за вероятности неудачного применения ядерного оружия РФ распространила этот фейкт.

"Но что пошло не так? Скорее всего, у них не было никакой уверенности, что у них ядерное их оружие сработает, слишком много лет прошло со времени последних испытаний — это уже более 30 лет. Об этом говорит и выступление Путина 21 февраля 2023 года перед его собранием, когда он в конце поручил министерствам энергетики и обороны подготовиться к испытаниям ядерного оружия. Пока их не было", — добавил он.

Напомним, в субботу, 9 марта, CNN со ссылкой на двух высокопоставленных представителей администрации Байдена, сообщило, что США готовились к ядерному удару РФ по Украине.

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