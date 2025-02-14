РФ готовит 100–150 тыс. лиц для усиления Белорусского направления: Зеленский об угрозе нового наступления

Без гарантий безопасности РФ может напасть снова, подчеркнул глава государства.

В этом году РФ готовит 15 дивизий, а это 100-150 тысяч человек – для тренировки и усугубления ситуации на Белорусском направлении.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности

"Это факт. Мы думаем, что они все, или частично будут на территории Беларуси. Это — 100-150 тысяч человек. Это большая группировка. Я не уверен, что она пойдет в наступление на Украину. Но может быть, что она пойдет как в Украину, так и в Польшу или страны Балтии. Мы не сможем остановить этого безумного".

По его словам, если нет гарантий безопасности, существует вероятность того, что Россия может снова напасть на Украину.

"Им это очень выгодно", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил о ситуации на белорусской границе. По его словам, пока пограничники не фиксируют перемещение личного состава армии РБ.

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