РФ готовит Беларусь к эскалации: в СНБО оценили реальную угрозу

Военные учения в Беларуси

РФ готовит Белорусь к возможной эскалации. Однако в СНБО отмечают, что у ВСУ все под контролем.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, Беларусь в военном плане слабая страна. Белорусы без россиян ни на что не способны, а вражеских войск на территории страны немного. Это только информационные провокации. В то же время логистика развивается, поэтому речь идет о перспективе возможных действий в будущем.

«Здесь и сейчас военной угрозы нет. Наши войска ко всему готовы. Если будут совершены провокации против нас, белорусы потерпят сокрушительное поражение. Они могут потерять даже свою территорию», — отмечает Коваленко.

Он добавляет: россияне дали задачу белорусам нагнетать обстановку. Им нужно отвлекать украинские силы в Сумской, Харьковской областях и т.д.

«Возможны информационные провокации. Наши силы в повышенной готовности. По состоянию на сегодняшний день военной угрозы нет», — резюмировал Коваленко.

Ранее говорилось, что Россия не сможет незаметно создать крупную группировку войск в Беларуси для нового наступления, ведь такие действия фиксируются еще на этапе развертывания. Украинские силы оперативно отслеживают любую подозрительную активность и способны реагировать на нее раньше времени. Поэтому скрытая подготовка масштабного наступления по этому направлению маловероятно.