Российские войска готовят большую битву за Донбасс.

Об этом пишет военная корреспондентка «Громадського» Диана Буцко.

По ее словам, российское военное командование доложило Путину о значительно преувеличенных результатах летней кампании. Теперь командование РФ вынуждено перебрасывать на Донбасс войска с других направлений. В частности, из Сумской и Херсонской областей.

«Некоторые уже были вовлечены в боях — печально известную 155 бригаду морской пехоты заметили на Покровском направлении. По другим направлениям — резервы прибыли, выжидают, подтягивают технику. Мы уже видели механизированные штурмы на Мирнограде — редкое явление на фронте, насыщенном дронами», — пишет журналистка.

Буцко не исключает, что с подтянутыми резервами россияне могут развивать наступление на Доброполье. Несмотря на успехи на этом участке Силам обороны полностью не удалось срезать вклинение россиян. По ее данным, линия фронта сейчас здесь более стабильна, но россиян все равно время от времени фиксируют в тылах.

Также российская пехота продолжает просачиваться в Покровск, напоминает журналистка.

«Хотя первую большую группу, зашедшую в июле, удалось зачистить, россияне стали заходить в город из-за других позиций с юго-запада. Их ликвидация осложняется тем, что неизвестно, сколько именно враждебных групп в городе», — сообщила Буцко.

По ее прогнозу, свое наступление россияне предположительно сконцентрируют на Покровском и Константиновском направлениях, куда стягивают резервы. Кроме того, осень будет сложна и для Купянска, в окрестностях которого фиксируют россиян.

«Да, летнее наступление плавно переходит в осенний. Лето на фронте было утомительным, но россияне не смогли захватить ни одного большого населенного пункта, как планировали. Теперь, как видим, Путин требует захватить всю Донетчину. Впрочем, не в первый раз», — подытожила военная корреспондентка.

Ранее мы писали, что Россия бросила в наступление на Покровск опытных морпехов.