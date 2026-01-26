Российские захватчики на учебах / © Reuters

Несмотря на колоссальное преимущество в ресурсах и вооружении, российская оккупационная армия за четыре года полномасштабной войны так и не смогла разработать действенную тактику по преодолению украинских оборонных рубежей.

Об этом пишет Forbes. Издание отмечает, что центральным фактором является неспособность офицеров на передовой принимать критически важные тактические решения, необходимые для победы в отдельных боях, через российскую военную доктрину, основанную на директивном управлении, и общую нехватку опыта у многих младших офицеров.

Теперь в России придумали, как решить эту проблему. Да, планируется внедрить на фронте систему «Свод» на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать командирам на передовой в принятии ключевых тактических решений.

Когда армия РФ начнет использовать ИИ-систему «Свод»

Согласно сообщению Министерства обороны России, система «Свод» предназначена для сбора и объединения множества источников разведывательной информации, включая спутниковые данные, аэрофотосъемки, разведывательные отчеты и информацию из открытых источников, в единое общее информационное пространство. Затем система использует передовые методы обработки, включая искусственный интеллект, для анализа поступающих потоков данных, моделирования потенциальных оперативных сценариев и оказания помощи командирам в принятии ключевых решений.

«Российские военные руководители, очевидно, рассматривают „Свод“ как средство ускорения циклов принятия решений, направляя командиров на передовой к оптимальному курсу действий», — отмечается в статье.

Хотя подробные технические характеристики системы «Свод» не были опубликованы, скорее всего, это не единственное специально разработанное физическое устройство. «Свод», судя по всему, является программно-управляемой системой, интегрирующей потоки данных и инструменты поддержки принятия решений и предоставляющей их командирам через компьютеры или планшеты, которые уже используются на тактическом уровне.

Как отмечает Forbes, оперативные испытания системы завершились еще в декабре 2025 года. Ожидается, что российские войска начнут принимать систему на вооружение в апреле 2026 года с целью использования во всех родах войск до сентября 2026 года. Первыми подразделениями, которые должны получить систему, станут батальоны 2-й и 41-й общевойсковых армий, которые в настоящее время участвуют в наступательных операциях на Покровском направлении:

«Такой график указывает на то, что „Свод“ разрабатывается как немедленная мера по устранению недостатков в системах управления и контроля, а не как долгосрочный проект модернизации».

Но есть нюанс

Как отмечает Forbes, инструменты поддержки принятия решений на основе ИИ, как правило, наиболее эффективны против противников, использующих жесткую, предполагаемую доктрину. Подход Украины к войне, напротив, определяется непрерывной адаптацией, быстрым тактическим обучением и внедрением новых технологий.

«Эта динамика усложняет попытки точного моделирования поведения Украины, снижая способность системы „Свод“ анализировать поле боя и генерировать действенные рекомендации», — заключается в статье.

