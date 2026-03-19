РФ готовит массовое переселение в захваченные регионы Украины: социолог назвал причину

Путин и "главы" оккупированных территорий / © Associated Press

Если в будущем международное сообщество потребует проведения любых референдумов, у Кремля будет готовый и абсолютно подконтрольный электорат.

Об этом заявил в эфире Ранок.LIVE Дмитрий Громаков.

«Если там будет проводиться референдум о принадлежности этих территорий, то нужны доказательства историчности принадлежности этих территорий, то есть, чтобы были люди, которые в долгосрочной перспективе будут заселять эту территорию», — пояснил он.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Оккупированные территории Украины переживают уничтожение промышленности российскими ссыльными, этнические чистки, конфискации имущества.

На оккупированных территориях российские оккупационные администрации не производят ремонты или восстановления. Даже у тех, которые были захвачены в самом начале полномасштабного вторжения — в феврале 2022 года.

Сами же оккупанты и их коллаборационисты заявили, что некоторые города, такие как Волноваха, даже не будут пытаться восстанавливать. Причина — значительные потери среди населения.

30-летняя жительница Скадовска Наталья (левый берег Херсонщины) рассказала ТСН.ua, что россияне превратили город в «концлагерь».

«Раньше мы преуспевали, курортный город. Сейчас пляж пустой, оккупанты все минирует. Бизнес отжимают, навязывают свои паспорта, иначе даже в больницу не попадешь», — сказала она.

В Центре нацпротива заявляли, что Кремль пытается закрепить контроль над временно оккупированными территориями, несмотря на сопротивление местного населения.

«Местные жители и дальше отказываются работать на оккупационные администрации или выезжают из городов, куда оккупанты принесли „русский мир“ в виде разрушенных громад и смерти. Только за 2024 год на миграционный учет в оккупированной Луганской области было поставлено около 12 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — отметили в сообщении.

В Мелитополе оккупанты открыли новый центр пропаганды для молодежи, который финансируется из местного бюджета и работает под кураторством ФСБ.

Власти РФ продолжают имплементацию стратегии этнической чистки украинцев на временно оккупированных территориях Украины.

Первый этап предполагает проведение системных фильтрационных мероприятий для вытеснения патриотически настроенного населения.

Тогда как на втором этапе россияне будут массово депортировать украинцев на территорию РФ, так меняя этнический состав украинских территорий. В то же время, на место украинцев враг планирует переселить этнических россиян, усложняя реинтеграцию временно оккупированных территорий после деоккупации.

Заметим, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился планами Кремля по репрессиям против украинских граждан на временно оккупированных территориях Украины. По его словам, украинцы на оккупированных территориях, которые «наносят вред» России, должны быть «разоблачены и наказаны, сосланы в Сибирь для перевоспитания в лагерях принудительного труда».