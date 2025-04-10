РФ готовит наступление на Сумы и хочет получить часть области: детали от ISW

Российские солдаты. / © Associated Press

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Оккупанты РФ планируют создать буферную зону в Сумской области и начать наступление на Сумы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские войска продолжают незначительное продвижение в районе границы Сумской и Курской области РФ, но группировка российских войск в этом районе, скорее всего, не сможет начать крупную наступательную операцию на город Сумы в ближайшее время без получения значительного подкрепления", - отметили американские специалисты.

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В ISW упомянули заявление главкома ВСУ Александра Сырского о том, что войска РФ усилили наступление на "всех основных направлениях" и начали наступательные действия в Сумской и Харьковской областях.

В свою очередь, в ISW наблюдали постепенные, но последовательные российские успехи и атаки вдоль линии Владимировка-Журавка-Новенькое на севере Сумской области и усилия России оттеснить ВСУ с оставшихся к югу от Суджи Курской области России с начала марта 2025-го.

"Русские войска быстро продвигались в Курской области в начале марта 2025 года, когда Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной, но российские успехи замедлились, поскольку украинские войска отступили из Суджи и впоследствии возобновили использование систем дальнего поражения HIMARS", - говорится в отчете.

Российские войска вытеснили украинские из Суджи в середине марта 2025 года и продолжали атаковать украинские позиции в Курской области, а в последнее время начали наступать на север Сумской области.

"Российское военное командование, вероятно, пытается сформировать буферную зону вдоль границы в Сумской области, хотя российские командиры, возможно, намерены продвигаться дальше в Сумскую область и в направлении города Сумы в будущем", – добавили в ISW.

Отметим, что ранее американские специалисты оценивали, что армия РФ не будет пытаться продвинуться дальше на север Сумской области или атаковать город Сумы, пока украинские войска сохранят свое выступление в Курской области».

Между тем, недавние атаки России на север Сумской области указывают на то, что военное командование страны-агрессорки может попытаться воспользоваться разрушением украинского выступления в Курской области, чтобы создать буферную зону в Сумской области или начать наступление на город Сумы и сделать его непригодным для проживания гражданских.

"Вероятно, Путин намерен использовать буферную зону на севере Сумской области и наступление на город Сумы, чтобы оправдать расширение своих претензий на территорию Украины. Путин может намерен использовать дальнейший прогресс в Сумской области и давить на город Сумы, чтобы потребовать от Украины передать часть Сумской области России во время будущих мирных переговоров", - считают в Институте.

Также аналитики отмечают, что информационное и политическое давление, вызванное наступлением на город Сумы, может быть более привлекательным для Путина, чем продвижение в других прифронтовых районах.

Как сообщалось, РФ пытается прорвать границу . Аналитики проекта DeepState информируют, что на Сумщине увеличилась "серая" зона.

Дата публикации 21:27, 08.04.25 Количество просмотров 892 Без потерь вышли из Курска и уничтожают врага на Покровском направлении: история пушкарей 117-й бригады