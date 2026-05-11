РФ готовит новые атаки: Зеленский предупредил об опасности
Зеленский констатировал полное игнорирование Россией режима прекращения огня и предупредил украинцев о подготовке врага к новым массированным ударам.
Россия не соблюдает перемирие на фронте, там продолжаются активные боевые действия.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении за 11 мая.
«Сегодня на фронте не было тишины, были боевые действия. Мы все это зафиксировали», — сказал глава государства.
Он уверен, что Россия не намерена эту войну завершить. Потому Зеленский предупредил, что возможны новые атаки врага.
«Мы готовимся к новым атакам, к сожалению. Но мир должен быть. Мы работаем именно на это. Защита Украины, независимость Украины, безопасность для наших людей — это самое важное», — подытожил президент.
Напомним, что Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной (9-11 мая). Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.
В Кремле также подтвердили, что договоренности о прекращении огня были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.
Впоследствии Трамп предположил, что прекращение огня между Украиной и РФ будет продлено.
Вчера, 10 мая Владимир Зеленский прокомментировал, соблюдает ли Россия перемирие. Зеленский признал, что массированных воздушных атак на Украину не было, но на фронте и в прифронтовых громадах перемирие не ощущалось.
В Генштабе в свою очередь отчитались, что второй день так называемого «перемирия», 10 мая, обернулся для фронта 144 боевыми столкновениями и массированным применением Россией беспилотников-камикадзе.