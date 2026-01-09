РФ готовит новые удары: эксперт предупредил, сколько раз в месяц возможны массированные атаки

Атака на Киев 9 января / © Associated Press

В настоящее время Российская Федерация имеет возможность осуществлять массированные комбинированные атаки ракетами и дронами два-три раза в месяц.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман сказал в эфире Радио NV.

«Такие обстрелы, которые производили сегодня, они могут производить примерно 2-3 раза в месяц, используя ракеты, которые они производят», — считает Гетьман.

Эксперт подчеркнул, что страна-агрессорша увеличила производство воздушных средств нападения. В частности, ударных беспилотников типа «Шахед».

По словам Гетьмана, украинские атаки дронами в глубокий тыл России приносят больший результат, чем санкции против России от Евросоюза и США.

«Наши санкции — это удары по НПЗ. Наши Силы беспилотных систем нанесли до 20 млрд ущерба. Мы производим санкции, но наши санкции более действенны», — добавил он.

Напомним, ночью 9 января российские военные нанесли комбинированный удар по Украине, применив ракеты, в частности, «Калибры», «Искандеры», и сотни дронов. По информации ПС ВСУ, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 244 воздушных целей.

Кроме того, впервые за войну Россия ударила по Львову «Орешником». Ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч. Взрывы в областном центре произошли всего через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Информации о целях в направлении области в тот момент не было.