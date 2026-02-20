РФ готовит новые удары по энергетике: Шмыгаль рассказал подробности

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

Россия готовит серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Все службы должны находиться в состоянии максимальной готовности к новым вызовам.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Энергетического штаба.

По его словам, несмотря на то, что сейчас в энергосистеме наблюдается тенденция к улучшению ситуации благодаря потеплению и круглосуточным ремонтам, глава Минэнерго призвал не терять бдительность.

«Имеем информацию о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам», — сообщил Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль добавляет, что по всей стране продолжаются непрерывные восстановительные работы. В Киеве над возвращением света и тепла работают более 200 бригад. Особое внимание уделяется Одессе и прифронтовым регионам, где ситуация остается наиболее напряженной. Для усиления устойчивости отрасли Министр энергетики Денис Шмыгаль привлекает поддержку зарубежных партнеров.

«По итогам визита команды Минэнерго во Францию есть договоренности о привлечении 600 млн евро на усиление энергетической устойчивости Украины. Также наши инженеры и технические специалисты уже откомандированы в Европу для обследования 6 станций, оборудование из которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину», — отметил Шмыгаль.

Министр также выразил благодарность силам ПВО за защиту энергетического неба и ремонтным бригадам, работающим в режиме 24/7.

Напомним, в Украине вводят почасовые отключения света на 21 февраля.

Ранее сообщалось, что энергетическая ситуация в Украине остается напряженной. Из-за последствий массированных атак РФ и неблагоприятных погодных условий в ряде областей действуют ограничения электроснабжения.