РФ готовит новые удары по Украине: Зеленский назвал цели

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Среди главных тем — защита критической инфраструктуры и логистики от российских ударов, в том числе железных дорог, автозаправочных станций и предприятий, которые враг может использовать в качестве приоритетных целей.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам президента, разведка определила основные направления, на которых сосредоточены планы российских войск. Для противодействия этим угрозам Украина усилит средства радиоэлектронной борьбы и увеличит закупки оборудования.

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Есть решение для защиты. В частности, существенно усилим составляющую РЭБ и увеличим объем закупок – контракты подтверждены», — сообщил Зеленский.

Также планируется переформатировать работу мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной защиты. Отдельные детали по усилению обороны определенных объектов критической инфраструктуры остаются непубличными.

Отдельное внимание на Ставке было уделено работе «Укрзализныци». Речь шла о ремонтах подвижного состава, поставках необходимого оборудования и финансовой поддержке компании. Президент поручил Министерству финансов найти дополнительные ресурсы для нужд логистики.

В то же время правительство готовит решение о резервных маршрутах в прифронтовых областях. В частности, уже разработаны алгоритмы комбинирования железнодорожных и автобусных перевозок.

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«Важно, чтобы поддержка партнеров для УЗ сохранялась и чтобы государственные банки поддержали УЗ», — подчеркнул Зеленский.

Также Украина обсудила с партнерами возможные совместные шаги по усилению безопасности логистики в приграничных районах со странами Евросоюза и Молдовой.

Президент поблагодарил всех, кто вовлечен в обеспечение бесперебойной работы железной дороги и критической инфраструктуры.

Как мы писали, Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и главой Минобороны Евгением Хмарой. В ходе встречи определили новые приоритетные цели для украинских дальнобойных ударов по России и необходимый для операций объем средств.

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