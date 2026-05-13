РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине: "Флэш" рассказал подробности

Сегодня ночью ожидается очередная волна массированного обстрела Украины с применением ракетного вооружения.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов «Флэш» в телемарафоне «Единые новости», сообщает ТСН.ua.

По его словам, после предварительных атак враг готовит новый этап ударов. Специалист призвал граждан быть максимально бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшую ночь.

«Далее мы ждем следующую волну. Ночью, вероятно, будет ракетный удар», — отметил он.

Отвечая на вопрос о возможной продолжительности обстрела, эксперт предположил, что атака затянется на несколько часов и будет продолжаться в течение первой половины следующих суток.

«Я считаю, что это может быть завтра до обеда. Ночью будем видеть запуски ракет. Обращаюсь к людям, нужно искать укрытие и минимизировать риски», — подчеркнул «Флэш».

Напомним, российские войска 13 мая совершили массированную атаку беспилотниками на западные регионы Украины. В результате чего в Ужгороде произошло попадание в здание, а Львов и Ивано-Франковск находятся под угрозой новых ударов.

Кроме этого, в ГУР сообщали, что 13 мая Россия начала новую комбинированную воздушную атаку по Украине, которая может носить длительный характер.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске зафиксировано попадание в жилищный сектор во время очередной воздушной атаки.

К слову, Россия наносит массированную атаку по ряду областей запада и центра страны — под ударом Ровенщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская и даже Закарпатье.

