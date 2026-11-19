Россия в ближайшие 48 часов может нанести массированный ракетный удар по Украине

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Российские войска выходят на финальную стадию подготовки к новой масштабной комбинированной атаке по территории Украины.

Об этом предупреждают мониторинговые каналы.

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Зафиксировано активное перемещение вражеской стратегической авиации: три борта Ту-95 уже совершили перелет на аэродром «Оленья», а еще четыре самолета находятся в процессе передислокации.

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В общей сложности к предстоящему обстрелу захватчики могут привлечь шесть ракетоносцев Ту-95МС и два Ту-160, снаряженных крылатыми ракетами Х-101, а также применить морские ракетоносители с «Калибрами» и наземную баллистику — «Искандеры», «северокорейские KN-икси».

Основными целями российского террора, по данным наблюдателей, остаются объекты критического жизнеобеспечения — энергетическая инфраструктура, системы теплоснабжения и ключевые мостовые переходы.

Повышенная опасность касается энергетических и логистических узлов на Днепропетровщине, а также в центральных и западных областях государства.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук призвала украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги.



«Призываю жителей Прикарпатья быть особенно внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги. В случае ее объявления — находитесь в безопасных местах до официального уведомления об отбое. Не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите себя и своих близких», — отметила она.

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Атака по Украине 19 ноября — что известно

С вечера 18 ноября до утра следующего дня российские войска запустили по Украине противокорабельные ракеты «Оникс» и 98 дронов, в том числе 61 реактивный «Шахед». ПВО обезвредила 69 беспилотников, из них 48 реактивных «Шахедов». Однако в 18 местах есть попадания.

Россия нанесла массированный удар по югу Одесчины. Там повреждены объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

В Житомирской области в результате российской атаки пострадал 1 человек. Поврежден остекление окон в 4 частных жилых домах, возникли пожары.

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