Украина
785
РФ готовит новый массированный удар по энергетике: в "Укрэнерго" указали на важный нюанс

Российские атаки против энергосистемы происходят с периодичностью в среднем в 10 дней.

Анастасия Павленко
Энергетики

Ситуация с электроснабжением в Украине остается крайне неопределенной из-за подготовки России к новым ударам по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, российские атаки по энергосистеме носят системный характер и происходят в среднем с интервалом около десяти дней.

«После каждой подобной атаки балансировка энергосистемы становится серьезным вызовом для специалистов. Повреждение инфраструктуры и потеря генерирующих мощностей заставляют энергетиков предпринимать вынужденные меры, чтобы сохранить устойчивость системы и избежать масштабных аварий», — пояснил он.

Энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме, однако дальнейшее развитие ситуации напрямую зависит от интенсивности и последствий новых российских атак на энергосистему страны.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь украинцы могут быть со светом. Впрочем, в значительной степени ситуация зависит от погодных условий, а также атак россиян на энергетическую инфраструктуру.

785
