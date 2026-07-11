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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1088
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РФ готовит новый массированный удар по Украине: эксперт сказал, когда он может произойти

Россия накапливает арсеналы вооружения и способна наносить массированные комбинированные удары циклами.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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РФ снова ударила по Киеву

РФ снова ударила по Киеву / © Associated Press

Россия может накапливать ракеты и дроны для новой масштабной атаки, похожей на предыдущую. На это ей может потребоваться как минимум от одной до полутора недель.

Об этом в эфире Киев24 сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, враг пытается собрать максимально возможное количество средств поражения, чтобы повторить массированный удар и получить подобный результат.

Долинце объяснил, что временные промежутки между массированными атаками напрямую зависят от скорости подготовки ракет к запуску, и враг способен подготовить новый удар в достаточно сжатые сроки.

Напомним, в ночь на 11 июля российские войска совершили ракетную баллистическую атаку на Киев. Уже после первых взрывов в столице объявили воздушную тревогу, а последствия удара были зафиксированы в Дарницком, Святошинском, Соломенском, Днепровском районах Киева.

В Дарницком районе Киева в результате попадания российской ракеты в проезжую часть образовалась огромная воронка, повреждены соседние дома, сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

По последним данным, 11 пострадавших.

Воздушные силы сообщили, что Россия ночью атаковала Украину следующими целями:

  • 6 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400

  • 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69

  • 2 противорадиолокационными ракетами Х-31

  • 121 БпЛА

Силы ПВО обезвредили 2 ракеты Х-59/69 и 111 дронов. Есть попадание баллистических ракет, 2 управляемых авиационных ракет и 7 ударных БпЛА на 11 локациях.

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Дата публикации
Количество просмотров
1088
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