РФ готовит новый массированный удар по Украине: Зеленский раскрыл детали

Россия готовится к новому массированному удару по Украине, несмотря на переговоры об окончании войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении за 28 января.

По его словам, россияне пытаются причинить украинцам как можно больше боли, несмотря ни на какую дипломатию.

«Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию по этому поводу, нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из российских ударов», — сказал глава государства.

Зеленский признал, что когда российские удары и штурмы продолжаются, людям сложно чувствовать, что дипломатия конструктивна и может дать результат. Поэтому он призвал международное сообщество обеспечить, «чтобы не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны».

